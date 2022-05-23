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Харьков и область героически противостоят российскому вторжению. В результате атак РФ гибнут мирные жители, в регионе разрушено много домов.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове и области в понедельник, 23 мая, на фоне полномасштабного вторжения РФ:

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в Чугуеве, который стоит на реке Северский Донец, разрушены два моста. Для того, чтобы обеспечить сообщение сейчас обустроены переправы. На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроен объезд.

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