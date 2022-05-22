В городе разрушены два моста, жилые дома и объекты инфраструктуры.

Город Чугуев Харьковской области, который был освобожден от оккупантов в начале марта, подвергся разрушениям и сейчас на пути к восстановлению.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Чугуеве, который стоит на реке Северский Донец, разрушены два моста. Для того, чтобы обеспечить сообщение сейчас обустроены переправы. На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроен объезд.

"Сейчас разрабатывается проектная документация. Как только военные дадут разрешение – начнется строительство новых мостов", - сообщил председатель ОГА.

Он сообщил, что во время освобождения города от оккупантов продолжались тяжелые бои, в результате чего там полностью разрушены три многоквартирных дома и 15 частных. Частично повреждено 177 домов.

Также из-за действий оккупантов пострадали детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия.

Мэр Чугуева Галина Минаева все время оставалась в городе, сейчас продолжает работать над восстановлением.

"В первую очередь речь идет о возвращении жилья тем, чьи дома полностью разрушены. Уже прорабатывается план привлечения и перестройки гостиниц и строительство новых домов", - отметил Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: