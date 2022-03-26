Российские паблики пугают одесситов затоплением их жилых домов.

Враг распространяет фейк о якобы минировании украинскими военными Хаджибейской дамбы в пригороде Одессы.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что российские паблики и Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что начальник Одесской военной администрации Максим Марченко издал распоряжение о минировании Хаджибейской дамбы.

Распространители фейка уверяют, что Марченко якобы распорядился взорвать дамбу, чтобы враг не прошел в Одессу из Николаева, якобы велел готовить эвакуацию жителей Суворовского района Одессы (район находится рядом с дамбой), так как "при взрыве жилые дома будут затоплены".

В администрации акцентируют, что эти заявления открыто распространяются российскими ресурсами и являются фейками, направленными на то, чтобы среди населения началась паника.

Жителей Одесского региона просят быть бдительными и не доверять информации сомнительного происхождения, а про факты ее распространения сообщать в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские пропагандисты создают много фейков, касающихся союзников Украины. Так, в ответ на поддержку Киева Польшей, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть нашего государства.

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