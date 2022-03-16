Известно о двух пострадавших.

В Шевченковском районе Киева в результате утреннего вражеского обстрела повреждены две жилые многоэтажки.

Согласно сообщению Главного управления ГСЧС в г. Киеве, 16 марта в 06:16 поступило сообщение об обвале в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе.

После прибытия на место спасатели установили, что в результате попадания осколков снаряда в жилой дом произошел обвал дома на 12-м и техническом этажах, а также частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели эвакуируют жильцов из дома и ликвидируют отдельные очаги пожара.

На месте задействовано 8 единиц техники, а также 35 спасателей. Уже известно о двух пострадавших, эвакуированы 35 человек.

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