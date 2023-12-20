В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В результате ночной атаки российских оккупантов по Харькову было попадание в транспортное депо.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его данным, предварительно по меньшей мере два прилета были "по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов".

Он отметил, что на месте работают спасатели ГСЧС. "Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил мэр.

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Позже Терехов добавил, что ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. "Это сугубо гражданский объект", - подчеркнул мэр.

Кроме того, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, около полуночи в Криворожском районе уничтожили БПЛА. Защитники из ОК "Восток" приземлили вражеский"шахед".

Ночная атака оккупантов

Вечером 19 декабря российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "шахед", из-за чего во многих областях объявляли воздушную тревогу. Движение вражеских дронов было зафиксировано в ряде областей.

При этом утром в воздушных силах сообщили, что противник также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области.

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