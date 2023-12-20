Россияне запускали "шахеды" по украинской территории из оккупированного Крыма.

В ночь на 20 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из оккупированного Крыма - районы пусков - Чауда, Балаклава.

Об этом сообщили в Воздушных силах. "Всего зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что противник также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. "Предварительно без пострадавших", - отметили там.

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Ночная атака дронов

Вечером 19 декабря российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "шахед", из-за чего во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БПЛА.

В Херсонской ОВА сообщили, что враг атаковал Херсон дронами. "В городе слышна работа мобильных бригад. Идет сбитие. Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок. Пребывайте в безопасных местах! Две стены могут обезопасить", - сообщил мэр города Мрочко.

Отбой тревоги по областям дали аж под утро.

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