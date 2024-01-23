В результате атаки врага погибла женщина, один мужчина получил ранения.

Вследствие массированной ракетной атаки российских захватчиков по Павлограду Днепропетровской области погиб один человек. Об этом утром сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Павлограде на эту минуту один погибший.

"Еще одному мужчине медики сейчас оказывают всю необходимую помощь! Он жив", - заявил глава ОВА.

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Обновление 09:55. Впоследствии Лысак проинформировал, что в результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина, ей было 43 года.

Также, по его словам, повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", - добавил глава ОВА.

Ракетный удар по Украине 23 января - подробности

Как сообщал УНИАН, утром россияне совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве пострадали несколько районов.

В Святошинском районе загорелись легковые авто и здание. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной повыбивало окна. В Печерском районе попадание в нежилое здание. В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома.

Сейчас 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализировали. В частности одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте.

Также россияне нанесли удар по Харькову и области. В пригороде областного центра есть четыре"прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

В результате вражеской атаки в частном секторе повреждены жилые дома, предварительно известно, что пострадала женщина, и есть осколочные ранения у детей, написал в Facebook руководитель следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"... В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно-двумя ракетами С-300", - отметил он.

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