Противник атаковал часть Киевской области, на месте работают все службы, отметили в Киевской ОВА.

В среду, 28 апреля, противник нанес ракетный удар по территории Фастовской громады, которая находится в Киевской области.

На месте работают все службы, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Внимание! По территории Фастовской громады российские захватчики нанесли ракетный удар... Все службы уже работают на месте... Важно оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги", - отметил чиновник.

Ранее советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева - на территории Лукьяновки, было слышно два мощных взрыва.

Напомним, РФ ранним утром 24 февраля ворвалась в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей в ряде населенных пунктов, в частности, в Киевской области.

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