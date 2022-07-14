Сейчас в Святогорской лавре остаются до 600 мирных жителей и около 100 монахов.

Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора к Святогорской лавре, что находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что на сегодня Святогорская лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

По данным разведки, на территории лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них - паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на богомолье еще до начала активных боевых действий. В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

Согласно сообщению, сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию лавры. Часть из них - из-за ранений, возраста и болезней, и находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов - еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

В разведке отмечают, чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни Украина готова привлечь международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора.

Напомним, 1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.

13 марта стало известно, что Святогорская лавра была повреждена в результате авиаудара российских оккупантов.

Лавра - это название некоторых монастырей, имеющих особое историческое и духовное значение. В Украине статус лавры имеют четыре монастыря - Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская, Уневская. В РФ такой статус имеют только два монастыря.

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