Противник постепенно теряет наступательные способности, отметили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты сейчас проводят активные боевые действия на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Об этом во время брифинга сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он отметил, что текущая цель врага пока неизменна - оккупация Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ.

"В настоящее время на Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения", - сказал Громов.

Активные боевые действия оккупанты сейчас проводят на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

"Основные усилия сосредотачивают на ведении наступления с целью рассечения и окружения подразделений группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка. Постепенно противник теряет свои наступательные способности. Кроме того, не оставляет попыток возобновления наступления в направлении Славянска", - отметил бригадный генерал.

На Мариупольском направлении, отметил он, интенсивность боевых действий снижена.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов.

Кроме того, оккупанты продолжают вести "беспокоящие" обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей с целью нанесения потерь, сковывания действий украинских войск и отвлечения их от основных направлений.

На Ривненском и Житомирском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не выявлено.

Среди прочего, Громов отметил, что с целью имитации угрозы высадки морского десанта отмечается проведение демонстрационных действий группами кораблей противника в районе мыса Тарханкут и в северо-западной части Черного моря.

Он добавил, что по состоянию на утро текущих суток, начиная с 10 мая, вооруженными силами Российской Федерации было осуществлено 63 ракетных удара.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины.

Российские власти назвали войну в Украине "спецоперацией" для "денационализации" населения.

Сначала враг обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда городов. Позже на востоке украинского государства противник пошел в наступление.

18 мая спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сказал, что основная цель оккупантов такая - попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил на востоке нашего государства и установление полного контроля над территорией Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

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