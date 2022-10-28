Россияне запускают такие дроны волнами, истощая систему ПВО Украины.

Силы обороны Украины сбили уже более 300 дронов-камикадзе иранского происхождения.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На сегодняшний день, с 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе был сбит в Харьковской области, силы обороны сбили более 300 таких беспилотников", – сказал он.

Также Юрий Игнат добавил, что россияне запускают такие дроны волнами, истощая систему ПВО Украины. Сейчас заметно уменьшение использования таких беспилотников, отметил спикер.

Напоминается, что пока неизвестно, сколько именно дронов-камикадзе получила Россия. Приблизительная цифра – 2400.

Россия атакует Украину иранскими дронами-камикадзе

РФ использует против Украины дроны-камикадзе, иранского происхождения, в частности, Shahed-136.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку сообщил, что Россия заказала у Ирана еще около 2,4 тысяч дронов.

Позже стало известно, что Иран согласился передать России баллистические ракеты и еще больше беспилотников.

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