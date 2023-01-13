Бойцам тяжело осуществлять оборону из-за сильного мороза, но командование старается делать все, чтобы помочь с обогревом, поставкой боекомплектов и прочего.

В направлении Бахмута за сутки враг потерял около 183 бойцов убитыми и 137 ранеными. ВСУ находятся в невероятно тяжелых погодных условиях. Оборону держат под огнем противника.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ситуация на контроле у главнокомандующего.

Череватый отметил, что бойцам трудно осуществлять оборону из-за сильного мороза, но командование старается делать все, чтобы помочь с обогревом, поставкой боекомплектов и прочего. По оценкам ВСУ, в течение длительного срока враг несет колоссальные потери, которые не соизмеримы ни с какими показателями.

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"212 обстрелов было в направлении Бахмута, 31 боестолкновение. Поэтому враг потерял 183 человека убитыми, 137 ранеными по предварительным подсчетам, это только за сутки. Враг пытается в населенных пунктах проводить атакующие действия", - пояснил представитель ВСУ.

Бои за Бахмут и Соледар

Как сообщал УНИАН, Череватый пояснил, что враг пытается захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец рассказал, что после неудачных попыток захватить Бахмут вся элита армии РФ перекочевала в Соледар.

Самые ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Прасковеевка, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.

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