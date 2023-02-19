Главарь ЧВК "Вагнера" - "пиарщик", полагает юрист.

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пытается продавать себя как жесткого реалиста и все время хочет противоречить российскому Министерству обороны, поскольку между ними противостояние.

Заявление Пригожина о том, что город Бахмут в Донецкой области невозможно взять, сделано для политического эффекта, рассказал российский правозащитник и юрист Марк Фейгин в интервью УНИАН.

"… Если ему был поручен Бахмут, чего же ты его не берешь? Значит, ты не такой и козырной, что ли?.. Наверняка же поставлена задача выйти на границы Донецкой области к марту. И он публично говорит: "А я не могу взять. Вы ставите мне задачи, которые выполнить невозможно, потому что ВСУ подтягивают резервы, у них западное вооружение, они защищают свой дом, они мотивированнее и сильнее, а у меня - зэки, которые спят и видят, как бы с этого всего плавно съехать"…", - объяснил эксперт.

По мнению Фейгина, главарь "вагнеровцев" является "пиарщиком", и его слова адресованы солдатской массе.

"Он показывает, что он прям в зоне боевых действий. В самой ли он зоне или на определенном расстоянии, мы не можем судить, но он где-то там, его там видят. И это в сочетании с его жесткими, реалистическими заявлениями во многом направлено на солдатскую массу, на нижний офицерский состав. Значит, правду говорит, что Бахмут действительно взять невозможно. Это должно иметь политический эффект, на который он рассчитывает", - сказал юрист.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Российские захватчики уже длительное время пытаются захватить Бахмут и несут огромные потери. Город стал настоящей крепостью украинских воинов.

В боях, в частности, участвуют "вагнеровцы". В феврале представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сказал, что за время войны в Украине ликвидированы более 30 тысяч наемников из ЧВК "Вагнера".

Евгений Пригожин говорил, что если бы не российская чудовищная военная бюрократия, и не палки в колеса, то Бахмут бы взяли "уже к Новому году".

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