Юрист Марк Фейгин: Кремль превратил РФ не просто в изгоя, а во врага, которого все хотят убить

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью УНИАН высказался о грядущем большом наступлении ВСУ, рассказал о возможных агентах западной и украинской разведок в окружении Путина, а также допустил участие НАТО в войне.

Начнем с "Рамштайна". С одной стороны, нам пока не дали дальнобойные ракеты, но с другой – было несколько занятных моментов на брифингах Остина, Милли. Андрей Пионтковский указывает на то, что звучали фразы о переломных моментах, что украинское наступление произойдет в ближайшие недели. Есть ли у вас ощущение, что западные партнеры нас к этому подвигают и подгоняют?

Во-первых, Запад что-то знает. Смотрите, какая невиданная активность. И Байден, который в течение всего года осторожно принимал решения относительно движения ближе к Киеву, сейчас едет в Варшаву, и, Бог знает, может быть, даже окажется в Киеве. Может, во Львов заедет, символически на территории воюющей Украины встретится с Зеленским.

Запад не стал бы подвигать Украину, если бы не знал чего-то, чего не знаем мы. Весь год позиция Запада по части форсирования деоккупации, наступления со стороны ВСУ была очень осторожная. Безусловно, решения принимались в Киеве, но военные эксперты из Пентагона несомненно работали с военным и политическим руководством в Киеве. И они всегда держались такой позиции, что с этим надо быть аккуратнее, потому что не до конца понятен российский потенциал, какие у россиян есть резервы, силы и возможности. И с начала года галопом начали передавать Украине бронетехнику, количественно увеличили ряд боеприпасов. Видимо, есть что-то, что остается за кадром. К этому меня подвигает еще та мысль, что самолеты обсуждали-обсуждали и как-то так: "Нет, надо паузу взять". Такое осторожничание предшествует какому-то большому решению, которое публично озвучивают.

Подвигает ли Запад Киев к решительному наступлению и деоккупации территорий? Или это будет разрезание фронта – восточного и южного – походом на Мелитополь, то ли высадка какого-то десанта на левый берег, где Кинбурнская коса, то ли это будет прорыв к Донецку. Я не знаю, я не военный эксперт. Но что-то такое, более-менее подготовленное с точки зрения обеспечения личного состава, разведки и с точки зрения понимания, что на отдельных участках РФ нечем противостоять.

Что еще могло подвигнуть к этому? Москва проводила глобальное ИПСО по поводу своего наступления. Но, как мы понимаем, наступление уже идет. Вот они попытались пойти на Угледар, видим самую горячую точку – Бахмут, где вовлечены веские силы, превышающие украинскую оборону. Но достижения-то скромные. Если вот это начало такого наступления, то точно и определенно оно не оправдает тех расчетов, которые на него ставит Москва. Возможно, это происходит из-за того, что основная часть их сил – мобилизованные, не профессиональная армия. Это люди, которые прошли подготовку в течение пары месяцев, и, видимо, этого недостаточно. Может быть, и понимание этого есть у американского руководства, которое наблюдает за всем и видит картину более широко. Разведка у США простирается от здания российского Генштаба до передовой линии в Бахмуте. Они слушают телефоны, у них огромная агентура.

Я допускаю, что, увидев, насколько скромными Москва обладает возможностями по осуществлению наступательной операции, плюс обладая развединформацией, которая позволяет судить о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть успешным, американцы действительно подвигают Киев. Но ведь Киев удерживать надо, Киев сам хотел бы быстрее. Известна позиция Зеленского, он действительно настроен решительно.

У американцев – вся картина. Она складывается из очень многих элементов. И, возможно, эта картина позволяет уже организовать и инициировать решительное наступление ВСУ. Причем, неизвестно, на каком участке. Может быть, они даже знают, на каком.

Вы сказали, что Запад о чем-то знает, и я сразу вспомнила, как буквально несколько дней назад прозвучали призывы к гражданам США покинуть Беларусь и Россию. И Бразилия, и Франция обратились. О чем это говорит? Мы же помним, что перед началом широкомасштабного вторжения РФ эти же призывы звучали по поводу Украины. Что такого в Беларуси и России может произойти?

Может быть, только Беларусь находится в зоне такого поражения, где действительно желательно не быть американским гражданам. Я вам напомню, что в 2021 году после приезда Госсекретаря Помпео в Минск туда были возвращены консульские учреждения США. Сейчас они, видимо, пустуют, но кто-то же там остается. С точки зрения попадания в зону боевых действий именно эти могут быть территории – Беларусь, оккупированные территории Украины. Хотя я с трудом могу представить граждан США на оккупированных территориях.

И я исключаю, что это из-за ядерного взаимного обмена.

Я думаю, что, скорее, тут другое. Запад допускает, что в случае молниеносной операции, они могут стать заложниками. Что этих людей могут просто-напросто в какой-то момент перехватать, концентрированно сосредоточить в каких-то местах, ставя ультиматум. Почему я к этой мысли склоняюсь? Американцы уточняли, что есть граждане с российским и американским гражданствами, которые могут попасть под мобилизацию. И Песков это прокомментировал. Он сказал: а нас не волнует, какое там второе гражданство, для нас все граждане России первично именно их. Таких людей безусловно вычисляют – в России уголовная ответственность за несообщение о наличии второго гражданств. И российским спецслужбам хорошо известно, кто является человеком со вторым паспортом.

Поэтому я не исключаю, что здесь еще и это соображение. Примеров заложничества мы видели не раз. Они были единичные, но тем не менее это имело место. А в ситуации "ловушки" как себя поведет московское руководство? А черт его знает. Может так, а может эдак. Могут и отстрелить кого.

Понятно, что всех не вывезешь, понятно, что кто-то проигнорирует, кто-то скажет: "Меня это не касается". Во всяком случае публично об этом заявить, чтобы никто не сказал: "А я не слышал, я не знаю", американское руководство посчитало нужным. Потому что действительно наступающая весна является решающим этапом войны в Украине. И любое развитие событий для себя США, Запад допускают.

Тем более уже не влияет ни на Запад, ни на Украину вот это российское ИПСО в виде выступлений Путина на Федеральном Собрании, концерты.

Нет.

Сегодня Тимченко сказал, что собираются принимать законы об интеграции новых регионов в правовом поле России. Вы как юрист можете проконсультировать, что это за новый набор бреда?

Допускаю, что они их оформляют, как субъекты Федерации. Они должны определиться, в каком сочетании эти регионы могут быть включены. Я так понимаю, в Конституцию изменения еще не внесены. Будет ли это четыре субъекта Федерации или только три – объединят Запорожскую и Херсонскую. Это вообще ничтожный вопрос. Кого интересует российское законодательство? Нет ни парламента, ни законов. А где границы этих субъектов? То есть они как бы формально должны это все определить, но как они определят? Всю Запорожскую и Херсонскую области? На здоровье. Так они с таким же успехом могут Нью-Йорк присоединить к Рязанской области.

Оглядываться на то, что делает российский парламент, как будто бы из этого вытекают какие-то действия? Это не так. Переиграть все могут в одну секунду. Любой переговорный процесс, о котором умоляет Москва, может переписать это в течении секунды.

Сейчас они изображают некий процесс интеграции. Пусть изображают. Я никогда не придавал этому значения, поскольку, будучи сам парламентарием в лучшие годы этого парламента, могу сказать, что уже лет 20 в России нет даже чего-то похожего на парламент, Госдума таким не является.

Возможно, какой-то пакет законов они примут, внесут изменения в действующее законодательство. Но на что это влияет? На войну это влияет? На готовность Украины к деоккупации влияет? На Запад в части признания этих территорий российскими влияет? Вообще никак не влияет.

ПУТИН ИСЧЕРПАЛ РЕСУРС СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОЙНЫ ЗА СЧЕТ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛОЗУНГОВ

Единственное, на что это может влиять, это на внутреннего потребителя, которому нужно что-то объяснить. Может, уже начали задавать вопросы: что мы делаем на чужой земле и как мы можем защищать Россию в чужой стране? Возможно, для этого делается, мол, вот наши территории и их нужно защищать?

Они то же самое и сейчас говорят. Без всяких изменений в законодательство. Ну, идите – защищайте, возвращайтесь в пакетах из этих территорий. Я не думаю, что сейчас уже это сильно добавляет мотивации. Все-таки год войны. "Вставай страна огромная" работает один раз. Работает или не работает. А как оно работает, мы уже видели: дебелые мужички через границу рвутся в Грузию, Казахстан и другие пределы.

Да, есть пропагандистский раж, но личный энтузиазм в это вовлекаться есть у какой-то очень незначительной части, тем более истребленной уже. В этом и особенность, внутренняя противоречивость постсоветского имперского сознания. Они как бы хотят некоего реванша, удовлетворенности от "возвращения", присоединения чужих территорий, но вопрос личного участия всегда никак не связывается с этим. Примеров мы видим, сколько хотите, начиная от высших – сына Соловьева, заканчивая самыми простыми. Народ сильно дифференцирует ажитацию, публичное высказывание лояльности и личное участие.

Резерва энтузиазма я не вижу. Стимулируй – не стимулируй: "Война священная" или что там Кириенко еще придумал. Ну, скажет это Путин, и что изменится? Война какой-то другой оттенок приобретет? Начнут воевать каким-то другим оружием, используя другие средства? Я не понимаю этого. Все это рассчитано на круглых дебилов. Поэтому я не думаю, что это может вызвать какой-то прилив энтузиазма.

Но они призывают…

Призывают, они так и говорят, что вообще весь смысл жизни – умирать. Вот Дугин в крайнем виде сформулировал это, в отличие от них и их оговорок – осмысленная жизнь, переход из одного состояния в другое, как говорит этот дурачок Соловьев. А этот прямо сказал: цель русского человека – страдать и умирать, все остальное не заслуживает уважения.

Риторическая игра продолжится. Но повторяю, когда говорят: война на истощение, на истощение чего? Истощается ведь не только материальное, но и душевные чувства. Война долгая притупляет очень многое, в том числе и вот этот оголтелый патриотизм.

Истощаются и это патриотическое чувство, и энтузиазм. И одними словами Путина, его призывами, обращениями к Федеральному Собранию и выкриками на митингах сейчас сильнее стимулировать уже не смогут. Ну, пусть он назовет это отечественной войной – давайте еще сильнее мобилизуемся. Так, вы и так уже мобилизовали и продолжите. Что изменится? Форму дадите? Современные танки появятся вместо этой рухляди? Самолеты пятого поколения? Ничего не изменится.

Я думаю, Путин исчерпал ресурс стимулирования войны за счет патриотических лозунгов и пропагандистских призывов. Даже если война перейдет на территорию России, если действительно будут обстреливать Москву, они же не случайно там средства ПВО размещают, я, скорее, верю, что это нагонит больше страха, нежели вызовет больше энтузиазма.

То есть защищаться никто не будет?

Вот если представить, что в Шебекино или в Белгород войдут войска ВСУ – разбегутся как тараканы. Дальше там могут быть какие-то смеси регулярных частей, но приграничные аннексии… вообще ничего не будет. Простой обыватель, который ходил на работу, так и будет ходить на работу.

Не ждите. Тем более, что власть в России дикая, построенная на вечном принуждении, любое ослабление такого принуждения может вызвать обратный эффект.

Вот такого эффекта, что "я должен умереть", такой дихотомии: "если я люблю Родину – я должен умереть", не будет. Какое количество людей готово ради нее сделать выбор в пользу второго? Любить – пожалуйста, а вот умереть – нет.

ПРИГОЖИН – СВОБОДНЫЙ РАДИКАЛ, А ГИРКИН – ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

И за что умирать, непонятно же. Когда украинцы защищают свою землю – это понятно, они идут не умирать, а защищать. Вспомнила звонок Пригожину по поводу Бахмута. Он сказал, что праздника не будет, что Бахмут с осени взять не удается, потому что украинцы обороняются, и что "если хотите в этом убедиться – берите автомат и идите на фронт". С чего вдруг Пригожин стал настолько откровенен, вдруг называет вещи своими именами?

Это уже какое-то время. Вспомните цитату про Зеленского, что "он крепкий парень". И Пригожин уже не первый раз говорит о том, что ВСУ защищаются. И он называет Бахмут, а не Артемовск.

Пригожин пытается продавать себя, как жесткого реалиста. Это первое. Второе – он все время хочет противоречить Минобороны и его бравурным заявлениям в лице Конашенкова, что понятно, потому что у них противостояние. В-третьих, получается ерунда какая-то. Если ему был поручен Бахмут, чего же ты его не берешь? Значит, ты не такой и козырной, что ли? Не можешь обеспечить решение задачи. Наверняка же поставлена задача выйти на границы Донецкой области к марту. И он публично говорит: "А я не могу взять. Вы ставите мне задачи, которые выполнить невозможно, потому что ВСУ подтягивают резервы, у них западное вооружение, они защищают свой дом, они мотивированнее и сильнее, а у меня – зэки, которые спят и видят, как бы с этого всего плавно съехать". Там те еще патриоты – маму убил, дядю изнасиловал. Кто сказал, что они реально любят Родину? Они сидели в зоне. Представляете, что там с ними делали? Они Родину не любят. Пригожин – не дурак, он прекрасно это все понимает, и он занимается их утилизацией. Сейчас, видимо, с этим покончено, поскольку другие претенденты есть на использование этого ресурса. Но так или иначе, Пригожин пытается быть жестким реалистом на войне.

Почему же он все это говорит, находясь в зоне боев? Думаю, что он изображает, что все постановочно, он – пиарщик. Но он же не в Генштабе в Москве вещает, как Конашенков или первые руководители. Он показывает, что он прям в зоне боевых действий. В самой ли он зоне или на определенном расстоянии, мы не можем судить, но он где-то там, его там видят. И это в сочетании с его жесткими, реалистическими заявлениями во многом направлено на солдатскую массу, на нижний офицерский состав. Значит, правду говорит, что Бахмут действительно взять невозможно. Это должно иметь политический эффект, на который он рассчитывает.

На какой?

Эффект такой: "Вы меня не убьете, потому что я популярен".

Предпосылки его убить все-таки реальны?

Конечно. Избавиться от него, повесив на него все грехи – от кувалд до международной криминальной организации. Скажут: "Это все не мы, это вообще тип, девять лет сидел. Убили, так убили. Все бывает в жизни".

Ложное представление, что "крыша" крепче, что не убьют из-за скандалов. Запад и Украина вообще будут аплодировать, праздник устроят. Скорее, это на внутреннюю аудиторию рассчитано. Если вы убиваете Пригожина, а желание такое есть у Генштаба, у всяких его недоброжелателей, то кто будет воевать? Кто его заменит? А он жесткий, а он результат давал – Соледар взял. Я думаю, он публичную активность развивает, исходя из этого. Именно в таком ключе. Не в бравурном.

Для Пригожина важно, чтобы у него была общественная поддержка, чтобы она сдерживала желание решить с ним вопрос.

Может, я ошибаюсь, но мне сейчас Пригожин чем-то напоминает Гиркина. Вернее, его риторику.

Безусловно, отчасти это так. Но все-таки Гиркин, несмотря ни на что, был институциональным элементом. Он – полковник ФСБ, всю жизнь там прослужил. Гиркин является кадровым сотрудником, он не девять лет сидел за разбой и с подозрением о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Пригожин – совершенно свободный радикал, бизнесмен. У него ни звания, ни должностей. Говорит, я – старший командир ЧВК "Вагнер". А что это за должность такая? Непонятно вообще.

Риторика – да, но Гиркин гораздо более чужой для Генштаба, для власти даже при том, что он сам – выходец из Лубянки. Лубянка – его дом родной. Если они заходят его ликвидировать, то сделают это.

А у Пригожина враги почти все. Он тоже связан с Лубянкой, с Патрушевым, но только потому, что это поручает Путин. Это личные отношения Путина и Пригожина. Думаю, в свое время он выполнял для Путина какие-то сомнительные поручения, будучи его поваром. Ресторан, вечеринки и так далее. Бог знает, кого он ему подтягивал.

Гиркин – просто элемент системы. Спецслужбам очень выгодно его озвучивание бездарности армейского руководства.

ФСБ выгодно?

Да, потому что это снимает с них ответственность: "Не мы же воюем, мы институт для других целей". Он говорит вещи, которые и так все понимают. А что нового? Какую-то дозированную информацию ему поставляют его сослуживцы еще с тех лет, которые находятся в так называемой "Новороссии" – "Л/ДНР". Не все, но какие-то вещи он знает. С другой стороны, все эти обобщения на счет того, что "фанерные генералы", "жулики", "казнокрады" – что здесь нового? Это все знают. Это ни для кого не секрет, практически публичные факты. Война – это способ наживы.

Гиркин говорит вещи, которые никакого секрета не несут, но в связи с его бэкграундом воспринимаются как откровения. Он – осужденный пожизненно, самолет сбил, назывался министром обороны "ДНР". Бэкграунд создает ему имидж, который за ним тянется.

Пригожин другим берет, потому что у Гиркина нет 50 тысяч человек под ружьем. Сейчас, может, и у Пригожина меньше, но он получил это разрешение сверху. Это не то, что он сам создал ЧВК, в России это невозможно.

Все-таки Гиркин – это фигура более управляемая и предсказуемая, даже несмотря на весь радикализм.

ЗАВИСИМОСТЬ ОЛИГАРХОВ ОТ МОСКВЫ ВЫШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что разведка Украины сотрудничает с людьми из окружения Путина. Разведчик отметил, что эти люди в Кремле способны свергнуть Путина лишь в случае его достаточного ослабления. Если он потеряет власть, то его уничтожат. Кем могут быть эти люди? И что значит "Путин ослабеет"? Он еще не до конца ослабел?

Первое. Военная разведка занимается неким провоцированием ситуации, в том числе. Это обычная оперативная вещь психологического, информационного воздействия. Ты говоришь: "У вас все вокруг – наши агенты". И у объекта начинает идти нервичок. Я допускаю, что это говорится еще и для того, чтобы вызвать провокационный эффект. Чтобы посмотреть на реактивность инфузории туфельки, ее нужно потыкать иголкой. Думаю, что это безусловно присутствует.

Что касается агентуры. Мне сложно судить, я не могу себе представить пьяницу Медведева, который по вечерам отщелкивает шифрограммы в Киев по поводу планов Путина. Думаю, что у американских спецслужб, у ЦРУ есть давние контакты. Назвать их обычным оперативным сотрудничеством я не могу, но вполне могу сказать, что какая-то коммуникация идет. Есть очень важный смазывающий момент этих отношений – олигархия. Она безусловно тесно связана с военным руководством, с ФСБ, с Администрацией президента, с правительством. Они назначали своих министров. Конечно, все эти "абрамовичи" какой-то контакт имеют. Нелепо это отрицать. Я бы не исключал, что и украинская сторона имеет какие-то свои контакты, может быть, периферийные. С той стороны есть интерес. Если бы Москва победила за два-три дня, то не о чем было бы и разговор вести. Но перспективы не самые радужные. А дураков там очень много. Аппарат забит дураками на всех этажах. И там есть такие дураки, которые уж точно в этом понимают. Что завтра его могут защемить так, что "повидло" потечет, как говорят. Такие люди могут начать суетиться.

Олигархи – это первые, которым не выгодна эта война. Например, санкции против "Альфабанка".

Конечно, им это все невыгодно, они от этого страдают. Им это вообще не нужно. Они вообще про воровство, заработки, удовольствие.

Другое дело – иметь с ними отношения тоже очень опасно. Например, роль Абрамовича, который является доверительной стороной и украинской власти, тоже опасна. Это человек, и вообще люди такого класса, чей цинизм нужно умножить на 10. Они в любую минуту могут сдать, продать. То, что Абрамович "страдает от гибели людей", рассчитано на идиотов, на конченных. Он озабочен только одной единственной вещью – чтобы у него не отняли капиталы, дали возможность жить, как он жил, вернуться в Лондон или еще куда-то, у него веер паспортов. Это ему сейчас не помогает. И если будут американские санкции, он может их в унитаз спустить.

Эти люди никогда не будут делать ничего, что противоречило бы их прямым интересам. Нужно будет продолжать войну, они первыми будут кричать: "Давай вторую "бучу". Поэтому с ними надо быть предельно осторожными, даже если они продают себя как посредники в обменах и так далее. Это не должно внушать иллюзию, что они крепкие люди, что за счет контакта с ними расширяется окружение, что они как-то могут быть полезны. Они могут быть полезны только до определенного этапа, потому что решающими властью и силой они не обладают. Ими обладают армия, ФСБ. Зависимость олигархов от Москвы выше, чем кажется, они тоже находятся под пистолетом.

Так что, думаю, ГУР МО не обманывает, у них действительно что-то да есть.

Что касается состояния Путина, что он ослабеет. Путин на восьмом десятке. Знаете, как это часто бывает: все слухи – правдивые. Или ни один не правдив. Какое у него состояние здоровья, как он переживает поражения, как он ищет врагов в своем окружении и паранойит по этому поводу? Видимо, это происходит. Почему этому не происходить? Почему ему не быть мнительным маньяком? И это учитывается, на это идет определенное воздействие. Возможно, ему даже что-то там "подсыпают". Кого-то подставили и послали аудио с переговорами с каким-нибудь таким чувачком. Запросто. Чтобы вызвать раскол, чтобы крысы начали друг друга жрать. И это возможно.

Есть почти 100% того, что мы все знаем, но есть 1% от ста, что знает доверенный круг лиц – высшее руководство в Киеве или в Вашингтоне. Есть что-то, что не положено публично обсуждать, потому что это стратегическая информация, которую, возможно, передают какие-то люди из окружения Путина. Это может касаться его здоровья, его намерений использовать ядерное оружие, вещей, которые могут на него влиять – дети, внуки. Когда дойдет до острого, цацкаться не будет никто и ни в чем. Надо будет – будут решать через все. Или планету в труху? Каждый день гибнут тысячи людей. С чего бы рефлексировать по этому поводу? Одним больше, одним меньше. Все будет предельно цинично. Вот это понимание, что Запад может быть и таким, внушает страх. Что если надо будет – убьют, зарежут или утопят. И детишек кого-нибудь на Западе. Могут. Если эти не поймут. Если цена вопроса будет повышаться, эскалироваться Кремлем до неприемлемой степени, все возможно. И это может останавливать. Возможно, не самого Путина, а его окружение, я не знаю.

Эта сверхэксклюзивная информация может влиять на ход событий. Может быть, какие-то решения, которые мы обсуждали вначале, с этой информацией связаны.

ПЕРЕБЕЖЧИКАМ НЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ

История с бегством российского инженера, связанного с разработкой ракетоносца Ту-160. Его поймали на границе с Мексикой. По его словам, он бежал от преследования РФ, что он оппозиционен к власти. И вот он тоже начал выдавать какую-то информацию. Помним одного из командиров ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который бежал в Норвегию и начал давать показания. Насколько будут увеличиваться такие случаи?

Я думаю, что их и так сейчас много. Просто не все лезут в паблик. И не о всех есть информация. И тоже, вот этот разработчик-инженер сам слил эту информацию или ему сказали ее слить специально? Он же попросил убежище, перейдя мексиканскую границу. Это известный коридор, его в районе Калифорнии переходят.

Наверняка, у американских спецслужб преизрядное количество таких людей. Насколько они ценны и обладают информацией, я не берусь судить. Я не разбираюсь, насколько важно понимание модификаций моделей самолетов, об этом лучше скажут специалисты. Какая-то информация есть о том, как это работает, кто руководство завода. Наверняка, привез с собой какие-то чертежи, которые могут представить какой-то технический интерес. Но в России все настолько отсталое. Если говорить о российском ВПК, то, по-моему, никаких загадок для американского руководства нет. Если они и есть, то это 0,5%. Все остальное достаточно прозрачно. Ничего ни у кого нет. На театре военных действий нет, поэтому и судить по каким-то тайным разработкам "цирконов", "посейдонов"… Думаю, у них все это уже есть.

Что касается рядовых офицеров и командиров, их уже гораздо больше сбежало. Есть и непубличные фигуры, их готовят для процессов. Я знаю, в Великобритании по ЧВК "Вагнер" готовится большой процесс, на меня выходили британские адвокаты. Это одна часть. Какой-то особо ценной информации у них нет. Какая она? Что они все звери, людоеды и кувалдами убивают друг друга? Так это не скрывается. То, что там расстрелы есть? В чем загадка? Что, мы этого и без Медведева не знали? О зверствах по отношению к мирному населению и противнику тоже знали.

Я не высоко оцениваю вот этих перебежчиков с точки зрения носителей информации. Да, это производит публичное впечатление, западное общественное мнение удивляется, но в их информации ничего ценного нет.

Я критически к этому отношусь. Я считаю, что им не место в Европе. Почему они все должны переехать во Францию? В Осло? Вот этого я вообще не понимаю. Я знаю кейсы людей, которые в тюрьмах отсидели за антивоенные дела и не могут гуманитарную визу получить. Есть такие случаи.

А эти приезжают и получают пособие…

Да. "Смотрите, я – ценный материал. Охраняйте меня и денежки дайте, и ням-ням". Ну, тогда все 300 тысяч пусть переедут и скажут: абсорбируйте нас. Я понимаю, что это гуманитарный, политический вопрос. А там – вопросы утилитарные, юридические. Может, они важнее. Но я к этой практике отношусь критически. Я этого не скрываю. Я видел эту историю с Филатьевым, чистейшим мошенником и жуликом.

Я считаю, что не стоит их всех перевозить. Хотят они очистить совесть, ну, дружок, надо через катарсис пройти – оставайся в России, там, говорят, и осуждают таких, кто возмущается. А как ты хотел? Ты послужил, повоевал, сам пошел, тем более – контрактник в ЧВК "Вагнер". Так пусть с тобой разбираются твои товарищи, и ты тем самым заслужишь очищение. А почему это они все сразу должны переехать сюда, на Запад, в Европу? Тоже интересный момент. В Восточной Европе таких не принимают. Появиться такому в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, забьют. В Западной Европе их, по-моему, уже даже переизбыток. Мне кажется, никаких новых откровений они уже не сообщат.

ЕСЛИ НАТО ВВЕДУТ ВОЙСКА, ЭТО БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ВОЙНА

Давайте тогда перейдем к вопросу с Молдовой. Она сейчас тоже страдает от российской агрессии: и ракеты на ее территории падают, и с электроэнергией проблема, и Майя Санду заявила, что Россия готовит Молдову к сценарию Украины 2014 года. Какая ситуация сейчас в Молдове и сможет ли Украина помочь, как об этом говорил Владимир Зеленский?

Я уверен, что такие планы у Москвы есть. В этом у меня нет никаких сомнений. В Молдове есть промосковские элементы, не говоря уже о Приднестровье. Но осуществить эти планы сейчас у РФ нет никакой возможности. Это все можно было делать на фоне успеха в Украине. Решили вопрос с Украиной, теперь у нас – следующая мишень.

А вот что касается помощи Украины Молдове, это возможно. Я считаю, что в случае победы эта лимитрофная зона будет раздавлена. Там по-другому все это будет решаться, немедленно. Потому что горячие, вышедшие из войны десятки тысяч подразделений украинской армии могут в один день решить эту проблему. Да еще и с помощью румынских, натовских сил, не знаю. Понадобится немного, всего несколько десятков тысяч. И те три тысячи российских военнослужащих, которые предположительно там есть – на один день. Никто не будет сопротивляться и воевать. Куда воевать? Закидают бомбами Тирасполь, и на этом все закончится.

В Москве понимают, что победившая армия Украины – это инструмент для решения всех задач на постсоветском пространстве. Так устроена жизнь. Проиграл – проигрываешь все. Да, в Россию не пойдет украинская армия, не пойдет на Москву. Вот в это я не верю, этого не будет никогда. А вот на запад она пойдет.

В Молдове, в отличие от Грузии, более последовательная власть, настроенная на евроатлантическую интеграцию. И Молдова видит, что дальше так не может продолжаться, что над ней ракеты летают, что надо это все решать окончательно. Понятно, что все предшественники Майи Санду были московскими коррумпированными марионетками.

И молдовский, и беларуский сценарии – очень реальные. Тем более, что это две приграничные страны с Украиной. В случае победы позволить себе в дальнейшем, чтобы существовали угрозы со стороны части союзного государства из Минска или из Приднестровья на Одесскую область, больше никто не может.

Это важный элемент геополитического изменения на этом региональном пространстве. И я думаю, что Зеленский неслучайно придал публичности данному факту для того, чтобы это уже было сигналом для некоторых групп. Это суверенное государство, с чего бы там должен существовать какой-то сепаратистский анклав.

Юрий Фельштинский заявил, что НАТО должно вмешаться в эту войну, и оно вмешается. Только так это можно закончить. Как вы думаете, реальный ли это вообще сценарий? Была информация, что НАТО уже проводит инструкции по решению конфликта в случае чего.

Он прав. Для того чтобы окончательно решить проблему, одними силами Украины не обойтись. Сейчас обходится силами Украины и оружием, которое передается западными союзниками. Но, видимо, этим не обойтись.

Другой вопрос – в каком качестве и в каком масштабе будут задействованы силы НАТО. Я бы не исключал, что они могут оказаться миротворцами на некоторых территориях, стать буфером между Украиной и Россией. А если Крым возьмут, туда тоже придут какие-то миротворцы. Да, придет Украина, ее органы власти и военные части, но в районе моста будут стоять какие-то разграничительные натовские силы. Почему нет? Например, если Приднестровье будет снова деоккупировано или реинтегрировано в Молдову, тоже могут возникнуть части европейских армий, которые будут обеспечивать там правопорядок. Натовскими они будут или под мандатом ООН? Скорее, натовские, ООН – не та организация, которая может эффективно действовать.

Можно ли предположить, что натовские силы будут прямо вовлечены в конфликт? Каких-то стран – да. Например, в случае с Беларусью. Польские и литовские воинские части могут вовлечься, в силу общей ситуации они могут обеспечивать защиту населения – польского и литовского, которое есть в Беларуси, и для решения общих задач.

Фельштинский имеет в виду вовлечение НАТО непосредственно на театре военных действий в Украине. Ну, это должна быть какая-то особая ситуация. Например, использование ядерного оружия. Тогда, да. Я считаю, что НАТО захочет прекратить в один день. И тогда им будет логично ввести везде свои войска. Но это уже совершенно другая война. Это больше не война Украины с Россией. Использование ядерного тактического оружия или чего-то похожего. Начнут действовать другие правила, будут другие цели и мишени, другой ответ. И Москва будет этого избегать, дабы не дойти до этого. Я считаю. Все возможно. Мир полон идиотов. Но понимание последствий в Москве уже есть. Американцы не раз об этом заявляли, что будет очень больно. Понятно, это элемент запугивания, но я бы не исключал, что захотят пульнуть ракетой и решить проблему с одним маленьким старичком. А что помешает?

Возможно, Москва не такая дура, чтобы пойти на такое обострение. Возможно. Будут избегать.

Год назад мы думали точно так же.

Согласен. Но они же не пересекли некоторые границы, опасные для них конкретно, лично. Войну они начали, это прогнозировалось. Они же были уверены, что за 2-3 дня все решат, а дальше будут со всеми дружить. А этого не произошло. И что теперь? Обострять ситуацию? Они ее обостряют, но до тех пределов, которые понятийно для них же являются "красными линиями". Они понимают, что их пересечение уже необратимо, фатально.

Готовы ли натовские силы вовлечься? Это не вопрос боеспособности, они весь год готовились. Посмотрите, они подтягивают части раз за разом все ближе и ближе к Румынии и к Польше, и в странах Балтии. Вообще в Европе принято увеличить контингент до 300 тысяч, до этого было – 60. Будут увеличивать, будут создавать новые военные базы, ракетные, авиабазы, мотопехотные части. Конечно, будут, потому что имеют дело с монстром. Боятся и готовятся. Это самое печальное, чего мог добиться Кремль, – превратить себя в объект и страха, и мишени одновременно. Теперь все хотят их убить, уничтожить, умножить на ноль. Это надо умудриться превратить страну не просто в изгой, а во врага, которого все хотят убить.

Катерина Шварц, Тала Калатай