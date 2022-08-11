После проведенных обысков каратели задержали и увезли в неизвестном направлении четверых крымских татар.

После взрывов на военной авиабазе россиян в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму 9 августа захватчики мстят крымским татарам, врываются в дома, задерживают.

Об этом сообщил в Telegram председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"После Новофедоровки: российские каратели мстят за свой страх крымским татарам. Сегодня в 4 часа утра каратели в масках ворвались в дома крымских татар - жителей Джанкоя и Джанкойского района",- написал он.

Чубаров сообщает, что в поселке Вольное они ворвались в дом журналиста, отца троих несовершеннолетних детей Вилена Темерьянова. По его словам, после этого "русские каратели пришли с обыском в дом его матери".

Чубаров также сообщил, что оккупанты ворвались в дома: жителя села Ближнегородское Джанкойского района, отца 3-х малолетних детей Энвера Кроша, жителя города Джанкоя Сеитяи Аббозова, жителя села Мирновка Джанкойского района, отца 4-х малолетних детей Мурата Мустфаева, жителя села Озерное Джанкойского района Эдема Бекирова, жителя села Тимофеевка Джанкойского района Рината Алиева.

"По состоянию на 9 утра, после проведенных обысков каратели задержали и увезли в неизвестном направлении Сеитяю Аббозова, Эдема Бекирова, Энвера Кроша, Мурата Мустафаева", - отметил Чубаров.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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