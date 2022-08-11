В РФ распространяют новые фейки об Украине.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что оккупанты распространили очередные фейки и манипуляции.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Так, в РФ сообщили, что владеют "данными о том, что киевский режим направит в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению граждан с пророссийскими взглядами, задержанным будут угрожать физической расправой над членами их семей, насилием и пытками".

Также первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил: "руководство Украины и стран НАТО организовали провокацию в Буче с целью легализовать поставки тяжелого вооружения, то же самое сейчас происходит с обстрелами ВСУ территорий Запорожской АЭС".

"Пропагандисты РФ сообщили, что "европейцы устроили флешмоб #againstSanctions против антироссийских санкций, во время которого публикуют в Twitter фото пустых тарелок, поскольку еду "съели" санкции против России", однако информация о поддержке такой "акции" гражданами стран ЕС не соответствует действительности", - добавили в ведомстве.

Ранее в Энергоатоме заявили, что Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

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