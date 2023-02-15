Дальнейшее затягивание войны обернется большими потерями для обеих сторон без возможностей для победы РФ.

Кремль готовится вести длительную войну против Украины, но российские элиты уже не верят в возможность одержать победу. Об этом агентству Reuters рассказали высокопоставленные российские чиновники, близкие к Кремлю.

Издание отмечает, что своим вторжением в Украину, Владимир Путин планировал взять реванш у Запада за поражение СССР в "холодной войне", однако сейчас оптимизма в Кремле поубавилось.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – отметил чиновник.

Видео дня

По его словам, многие представители российской элиты в целом разделяют такую точку зрения, но не могут высказывать ее открыто.

"Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", — сказал второй высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Российские элиты понимают, что их страна находится в невыгодном положении как с точки зрения военных технологий, так и с точки зрения мотивации, но война будет продолжаться "очень долго".

Причем, несмотря на тяжелые последствия вторжения в Украину, Путин до сих пор не имеет серьезных соперников в борьбе за власть, говорят сразу несколько собеседников издания. Они уверены, что кремлевский диктатор легко выиграет президентские "выборы" в марте 2024 года.

Проблемы РФ в войне против Украины

По оценкам британской военного ведомства, сейчас Россия задействовала в войне против Украины около 97% своей армии. Однако даже максимальная концентрация усилий не позволила агрессору прорвать украинскую оборону. Вместо этого идет медленное тяжелое прогрызание.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что пик российских наступательных усилий в Украине будет в марте. Россиянам не удастся прорвать оборону ВСУ и они утратят наступательный потенциал уже окончательно.

На фоне явного тупика на фронте ситуация для России ухудшается и в тылу. Британская разведка констатирует заметное снижение объемов производства оружия в России.

Вас также могут заинтересовать новости: