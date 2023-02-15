Россия не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российская армия продолжает наступать на пяти направлениях.

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Кроме того, в течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонской области.

Видео дня

"Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе", - уточнили в Генштабе.

Отмечается, что пока высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине - актуальные новости

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за 15 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также пять раз ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Также сообщалось, что украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 139 тысяч 770 человек личного состава.