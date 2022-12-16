Для наступления РФ необходимо собрать несколько сотен тысяч оккупантов, отметил офицер армии обороны Израиля.

Военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин не исключает, что Россия может попытаться совершить новое наступление на Киев.

Комментируя последнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что РФ может готовить наступление по разным направлениям, в том числе и на Киев, эксперт отметил, что в этом нет ничего удивительного, ведь война еще не кончилась, передает 24 канал.

По мнению Левина, для наступления России необходимо собрать несколько сотен тысяч оккупантов. Имея в распоряжении 200 тысяч военных, РФ может попытаться подойти к Киеву, добавил эксперт:

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"Я сомневаюсь, что можно захватить Киев таким количеством солдат, но можно осуществить попытку его окружения".

Комментируя названные Залужном сроки подобного наступления – в конец января или март – Левин отметил:

"В масштабах столь большой войны конец января и март – это большая разница. За 1 – 2 места разницы можно обучить экипаж или получить новые виды вооружения и т.д.".

Новое наступление на Киев – о чем предупредил Залужный

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины, россияне могут предпринять еще одну попытку захватить Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", – заявил он.