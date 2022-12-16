Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии Западного военного округа.

В России продолжается агитация военнослужащих подписывать контракт, чтобы перекрыть потери, которые оккупанты понесли в результате эффективных действий ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06.00 относительно российского вторжения.

"С целью пополнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что, в частности, такие процессы длятся в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.

Потери РФ в войне

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вчера, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России составили около 96 тыс. 590 человек.

Из-за значительных потерь россияне вынуждены доукомплектовывать командное звено офицерами-пенсионерами из запаса и офицерами в отставке.

Впрочем, нелепые смерти своих сограждан российского диктатора Владимира Путина не смущают. Он сравнил ликвидацию русских на войне со смертями в ДТП или от алкоголизма; и добавил, что на все "воля Господа".

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