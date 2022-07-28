Литва скоро покажет свои технологические разработки для борьбы с дронами, отметил президент страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что его страна передает Украине боеприпасы и 10 бронемашин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Литовского государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Науседа заявил, что Литва оказывала Украине военную помощь с начала войны и продолжает ее оказывать.

"Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет - это амуниция (боеприпасы - УНИАН) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые изготавливаются в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", - отметил Науседа.

Также он заверил, что война в Украине никогда не будет для Литвы каким-то простым настоящим.

"Мы не позволим и другим забыть и измучиться. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны", - заявил Науседа.

Отдельно он призвал украинскую власть не останавливаться на воплощении реформ.

Напомним, страны Запада, в том числе Литва, решили поддержать Украину в ее борьбе с Российской Федерацией, которая рано утром 24 февраля вторглась на украинскую территорию.

В июле стало известно, что Литва предоставит нашей стране бронетранспортеры M113 и M577.

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