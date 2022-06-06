Помощь США Украине передается в поддержку правоохранительных органов.

Соединенные Штаты Америки передают Украине спасательное оборудование на сумму 50 млн долларов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

"ГСЧС, Национальная гвардия и Национальная полиция Украины проявили настоящий героизм в самых ужасных условиях. Гордимся укреплением нашего партнерства с МВД Украины... На поддержку правоохранительных органов Украины предоставляем спасательное оборудование стоимостью 50 млн долларов. Больше помощи уже в пути", - отметила Бринк.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на украинскую территорию. Кремль даже не объявил войну украинскому государству. Из-за оккупантов только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Власти США решили помочь Киеву.

19 мая американский Сенат утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. 21 числа соответствующий проект закона подписал президент Штатов Джо Байден.

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