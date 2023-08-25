Удары наносились с двух сторон разными ракетами.

Сегодня ночью враг дважды атаковал Одесскую область ракетами разного типа.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, первая попытка была нанесена почти в полночь.

"Оккупанты с применением тактической авиации над Черным морем выпустили две ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов Одесской области. Силы противовоздушной обороны отработали отлично-уничтожили ракеты над морем", - рассказали военные.

Видео дня

Уже через несколько часов состоялась вторая атака. На этот раз из акватории Азовского моря враг направил две ракеты типа "Калибр" в сторону Одессы, но и здесь силы противовоздушной обороны справились на высоком уровне: обе ракеты уничтожены.

В то же время, в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, говоря о расположении оккупантами ракетоносителя в Азовском море, отметила, что это свидетельствует о том, что они "ищут новую тактику и новые направления". "Для того чтобы ракеты обходили системы противовоздушной обороны", - добавила она.

На вопрос, может ли это свидетельствовать о том, что для ракетоносителей россиян становится опасно в Черном море из-за украинских водных дронов, Гуменюк отметила, что это "однозначно для них опасно". "Они уже давно это осознали. Но, скорее всего, именно относительно ракетоносителя - они выискивали новую тактику давления на Украину", - сказала спикер.

Взрывы в Одесской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 августа в Одесской области раздались взрывы но была объявлена воздушная тревога. Также ее объявили в Николаевской области, а в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации на Южном и юго-восточном направлениях.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил население оставаться в укрытиях. Затем стало известно, что взрывы, которые услышали люди, - работа ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: