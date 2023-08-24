Местные власти призвали оставаться в укрытиях до отбоя.

В четверг, 24 августа, в Одесской области прогремели взрывы. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

В 23:19 в области объявили воздушную тревогу, также она сейчас звучит на Николаевщине. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об активности российской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. "Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

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Обновлено в 23:45: Взрывы, которые слышали в Одесской области, были работой украинской противовоздушной обороны, сообщают в Воздушных силах.

Тем временем по всем областям прозвучали отбои тревоги.

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