В Мелитополе в российских оккупантов возникли проблемы с запасами крови на фоне взрывов военной базы на местном аэродроме. Захватчики просят местных жителей сдать кровь и разносят по рынку листовки.
Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".
После взрыва военной базы в Мелитополе захватчики изъяли все запасы крови в медицинском городке. Однако, даже изъятой крови мало для раненых оккупантов.
Оккупанты "второй армии мира" ходят по рынкам города и раздают жителям агитационные листовки с призывом сдать кровь. При себе просят иметь паспорт и идентификационный код.
"Местные жители говорят о том, что, получив из рук военных убийц армии РФ такие листовки, невольно понимаешь, что у оккупантов дела плохи. Раненых много, а запасы крови на исходе. Вот и отправили их на рынок, где больше народу", – отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, 12 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по информации местных жителей, в Мелитопольском районе горит захвачена оккупантами база воинской части. Местные слышали 25 взрывов.