Захватчики прибегли к дешевому трюку с листовками на украинском языке.

В Мелитополе в российских оккупантов возникли проблемы с запасами крови на фоне взрывов военной базы на местном аэродроме. Захватчики просят местных жителей сдать кровь и разносят по рынку листовки.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

После взрыва военной базы в Мелитополе захватчики изъяли все запасы крови в медицинском городке. Однако, даже изъятой крови мало для раненых оккупантов.

Оккупанты "второй армии мира" ходят по рынкам города и раздают жителям агитационные листовки с призывом сдать кровь. При себе просят иметь паспорт и идентификационный код.

"Местные жители говорят о том, что, получив из рук военных убийц армии РФ такие листовки, невольно понимаешь, что у оккупантов дела плохи. Раненых много, а запасы крови на исходе. Вот и отправили их на рынок, где больше народу", – отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 12 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по информации местных жителей, в Мелитопольском районе горит захвачена оккупантами база воинской части. Местные слышали 25 взрывов.

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