По данным разведки, с сентября РФ запустила сотни беспилотных летательных аппаратов иранского производства против Украины.

Российская армия, вероятно, почти исчерпала запасы иранских дронов, которые использует для ударов по Украине. Москва будет искать пути пополнения своего вооружения.

Как отметили в британской разведке, которую 23 ноября цитирует Министерство обороны Великобритании, уже примерно с 17 ноября 2022 года публично не сообщалось об ударах БПЛА по территории Украины.

"Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА из-за рубежа быстрее, чем изготавливать новые крылатые ракеты внутри страны", – подчеркнули в ведомстве.

Видео дня

По данным разведки, с сентября РФ запустила сотни беспилотных летательных аппаратов иранского производства против Украины.

"Российские войска в основном использовали БПЛА против тактических военных целей и украинской электросети. Но недавно российское командование, вероятно, также решило применять иранские дороны-камикадзе против медицинских заведений Украины и наносили по ним удары", – отметили в разведке.

По предположениям разведчиков, Россия, вероятно, задумала кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех": большинство запущенных БПЛА украинские воздушные силы успешно обезвреживают.

Война в Украине: иранские дроны-камикадзе

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активизировала сотрудничество с Ираном по вооружению. Известно, что российские войска используют дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые были задействованы, в частности, во время массированных ударов по украинским городам.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 9 ноября Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было сбито.

В октябре появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов-камикадзе.

В начале ноября в министерстве иностранных дел Ирана сказали, что таки поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до 24 февраля.

Кроме этого, по сообщению Reuters, Иран согласился передать России ракеты "земля-земля" и беспилотники.

Вас также могут заинтересовать новости: