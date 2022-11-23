Российская армия, вероятно, почти исчерпала запасы иранских дронов, которые использует для ударов по Украине. Москва будет искать пути пополнения своего вооружения.
Как отметили в британской разведке, которую 23 ноября цитирует Министерство обороны Великобритании, уже примерно с 17 ноября 2022 года публично не сообщалось об ударах БПЛА по территории Украины.
"Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА из-за рубежа быстрее, чем изготавливать новые крылатые ракеты внутри страны", – подчеркнули в ведомстве.
По данным разведки, с сентября РФ запустила сотни беспилотных летательных аппаратов иранского производства против Украины.
"Российские войска в основном использовали БПЛА против тактических военных целей и украинской электросети. Но недавно российское командование, вероятно, также решило применять иранские дороны-камикадзе против медицинских заведений Украины и наносили по ним удары", – отметили в разведке.
По предположениям разведчиков, Россия, вероятно, задумала кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех": большинство запущенных БПЛА украинские воздушные силы успешно обезвреживают.
Война в Украине: иранские дроны-камикадзе
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активизировала сотрудничество с Ираном по вооружению. Известно, что российские войска используют дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые были задействованы, в частности, во время массированных ударов по украинским городам.
По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 9 ноября Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было сбито.
В октябре появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов-камикадзе.
В начале ноября в министерстве иностранных дел Ирана сказали, что таки поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до 24 февраля.
Кроме этого, по сообщению Reuters, Иран согласился передать России ракеты "земля-земля" и беспилотники.