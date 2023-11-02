В селе Станислав было более 40 прилетов.

Ночью российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибла 81-летняя женщина.

Как отмечается в сообщении на сайте Херсонской областной прокуратуры, по данным следствия, около 04:00 сегодня, 2 ноября, российские военные обстреляли с. Станислав Херсонской области.

В результате обстрела во дворе домовладения погибла 81-летняя женщина. При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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В то же время глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале отметил, что в Станиславе было более 40 прилетов.

Там повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома. Разрушения еще фиксируются.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что российские оккупанты продолжают яростно обстреливать Херсонщину. "Этой ночью один человек погиб, еще один - получил ранения", - написал он в Telegram.

Так, в Херсонской области в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и автомобили.

"В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения. Во время удара по селу Станислав один человек погиб", - сообщил Клименко.

В Днепропетровской области около 02: 00 в селе Старые Кодаки в результате падения обломков сбитой ракеты были повреждены три частных дома и уничтожены две хозяйственные постройки.

"Из артиллерии враг обстрелял населенные пункты в Криворожском районе. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области вечером 1 ноября российские военные нанесли удар по Константиновке: повреждены три частных дома и автомобили. Уже на рассвете под обстрел попал город Торецк.

"Николаевская область: в 4 утра враг обстрелял город Очаков. Повреждены три дома. Сумская область: российские военные из артиллерии ударили по приграничным населенным пунктам - городу Середина-Буда и селу Шалимовка", - сообщил Клименко.

Удар по Никополю - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 ноября российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

Погибшей было 59 лет. Четверо пострадавших-женщины 26, 52 и 62 лет, а также 73-летний мужчина.

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