На данный момент известно, что ранения получили два охранника и два работника транспортного предприятия.

Сегодня российские захватчики обстреляли Херсон, среди раненых - работники охранной фирмы и транспортного предприятия.

За данными главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, после 11:00 россияне нанесли удары по Днепровскому и Суворовскому районам города.

Сейчас известно, что ранения различной степени тяжести получили четверо мужчин, двое из них – сотрудники охранной фирмы.

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"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Еще один человек, по словам свидетелей, получил острую реакцию на стресс", - отметил он.

Мрочко добавил, что еще двое пострадавших – работники транспортного предприятия, которое обстреляли оккупанты.

По информации начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, работники охранной фирмы во время обстрела находились в служебной машине.

"Работники транспортного предприятия - мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование", - рассказал глава ОВА.

Как уточнил чиновник, также ранение получил 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Обстрелы оккупантами Херсонщины за прошедшие сутки: что известно

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли два авиационных удара с использованием 14 управляемых авиабомб по Бериславскому району Херсонской области. Под ударом оказались населенные пункты Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое и Берислав. В результате ударов повреждены четыре здания и больница. Также оккупанты семь раз сбрасывали с дронов по населенным пунктам правобережья осколочные боеприпасы.

В то же время в Силах бороны юга заверили, что наблюдалось существенное уменьшение количества и насыщенности артиллерийских обстрелов. В частности, за прошедшие сутки вражеская артиллерия нанесла 12 ударов, применив около 130 снарядов.

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