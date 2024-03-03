Тем не менее, россияне настаивают, что якобы уничтожили 38 дронов над временно оккупированным полуостровом.

После ночных взрывов в Крыму оккупационные власти объявили о частичном перекрытии одной из трасс.

Как сообщают оккупационные паблики, в Крыму перекрыли трассу "Таврида", ведущую в Феодосию. Оккупанты не раскрыли причину, но это произошло после ночных взрывов на полуострове.

В то же время министерство обороны РФ отчиталось о якобы отраженной атаке неизвестных беспилотников на Крым. По версии захватчиков, Крым массированно атаковали аж 38 БПЛА. Все дроны оккупанты якобы сбили.

Видео дня

По данным движения АТЕШ, в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов. Агенты из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтепроводу в городе.

"Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные!" - пишет движение.

Ночные взрывы в Крыму - что известно

В ночь на воскресенье, 3 марта, в Крыму прогремели мощные взрывы. "Бавовна" произошла в Феодосии. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в районе нефтебазы .

В сети появились видео с моментами взрывов. На одном из них голос за кадром предполагает, что город атакуют дронами. Также слышно, что из-за взрывов во дворах воют сирены автомобилей.

Около 02:39 было перекрыто движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта. Причины такого решения неизвестны.

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