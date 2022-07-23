Российские захватчики попали по району, где всегда людно.

Российские захватчики попали ракетами в спальный район Николаева под завалами есть люди.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в социальной сети Facebook.

Она отметила, что российские оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. В частности, захватчики попали по району, где всегда людно.

"16-летний ребенок... Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом... Под завалами люди!", - подчеркнула Замазеева.

В связи с этим, на место выехали медики и спасатели. "Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром враг выпустил по Николаеву шесть ракет С-300. По словам главы ОВА Виталия Кима, в результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории.

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