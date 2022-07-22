Агрессивного продавца с рынка задержали, он извинился и заверил, что агрессию РФ против Украины не поддерживает.

В Николаеве полицейские задержали торговца, угрожавшего местным жителям расправой со стороны "кадыровцев".

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что с ним проводятся следственные действия за угрозы убийством и оправдание российской агрессии. Сам инцидент произошел на одно из городских рынков.

"Личность мужчины полицейские установили. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Действия мужчины правоохранители квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников" и ст. 129 "Угроза убийством". Санкции статей предусматривают до трех лет заключения", - сказано в сообщении.

В полиции также показали видео с задержанным, на котором он рассказывает, что является гражданином Армении, 30 лет проживает в Украине и не поддерживает Россию. Свое поведение и угрозы он объясняет тем, что "был сильно злой". "Я против России, кадыровцев и всех остальных", - заверил злоумышленник.

С чего все началось

Ранее сегодня в сети появилось видео из Николаева с инцидентом, произошедшим на рынке. Автор записи утверждал, что продавцы угрожали тем, что горожанам якобы придется "прятаться от кадыровцев". Один из продавцов также потребовал от женщины, чтобы к ним пришел ее сын. "Смотрите, чтобы его потом не закопали", - пригрозил он покупательнице.