Всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек, уточнил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Журналисты побывали на месте ракетного удара России по центру Николаева в ночь на 20 июля 2023 года. Фотографии публикует ресурс "Преступности.НЕТ", корреспондент которого зафиксировал последствия "прилета". Также снимки обнародовала Национальная полиция.

"Повреждены десятки зданий, в том числе известный николаевский ресторан "Антрекот". Некоторые здания разрушены дотла. На месте продолжают работать спасатели, которые тушат пожар", - сообщает "Преступности.НЕТ".

Журналисты обращают внимание на тот факт, что пострадавший в результате "прилета" в центре Николаева дом уже не впервые страдает от российских обстрелов: в марте 2022-го года он пострадал из-за авиабомбы, которую оккупанты сбросили на соседнюю гостиницу "Ингул"; второй раз дома досталось из-за удара по Адмиралтейству в апреле 2023-го.

Телеграм-канал "Суспильного" публикует видео последствий ночного попадания в жилое здание в Николаеве:

Россия нанесла удар по центру Николаева 20.07.2023

Напомним, центр Николаева в ночь на 20 июля 2023 года пострадал в результате ракетного удара со стороны России.

По данным главы ОВА Виталия Кима, всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек - госпитализированы двое, среди них ребенок.

В результате удара РФ разрушению подверглись жилые многоэтажки в центре города, гаражные помещения граждан и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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