Агрессору просто необходимо больше времени на подготовку и оценку оставшихся сил.

Российские оккупанты воздержались от массированного обстрела Украины на Рождество отнюдь не из-за так называемого "перемирия", которое они едва ли не сразу нарушили. Врагу необходимо больше времени на оценку оставшихся сил и мощностей, а также дальнейшее планирование.

Таким мнением в эфире национального телемарафона поделилась глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. Журналист спросил ее, почему рашисты не совершили масштабную атаку. На это руководитель пресс-центра ответила, что им, скорее всего, нужен перерыв.

"Это никакое не "перемирие", а потребность во времени, для того чтобы провести анализ своих имеющихся сил и мощностей и спланировать дальнейшие действия. Потому что они действительно страдают, не имеют успеха на суше. Для них сложная ситуация на юге и на востоке, что заставляет их руководство выискивать новые способы", — рассказала Гуменюк.

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По мнению главы пресс-центра Сил обороны юга, оккупанты могут разрабатывать новую тактику с комбинированным применением ракет и иранских дронов-камикадзе. Они делают это с целью нанести как можно больший ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы видим, что погода этому не способствует и вполне вероятно, что эта подготовка была подвинута и погодными условиями также. Поскольку, чтобы подготовить ракетоносители, снарядить и вывести в море нужна соответствующая погода", — продолжила Гуменюк.

Массированные обстрелы Украины: последняя информация

С октября рашисты совершили более десяти масштабных атак. Их основной целью остаются объекты энергетической инфраструктуры.

Последняя атака была 31 декабря накануне Нового года. Рашисты выпустили более 20 ракет, 12 из которых удалось сбить.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупантам придется уменьшить масштабы и частоту террористических ударов по Украине. На это указывает истощение запасов российских ракет.

В ГУР предупредили о возможном изменении тактики обстрелов. Как заявил представитель разведки Вадим Скибицкий: "Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, Х-22 и С-300 — особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе".

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