По информации ГУР, сейчас российские оккупанты готовят ракеты для следующего массированного удара.

По информации Главного управления разведки при Минобороны Украины, Россия будет пытаться применить новые подходы к ударам по украинской территории. Такую информацию в интервью "РБК-Украина" озвучил представитель разведки Вадим Скибицкий.

"Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, Х-22 и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе", — говорит он.

По информации ГУР, сейчас российские оккупанты готовят ракеты для следующего массированного удара. И тактика такая:

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"Они (россияне, - УНИАН.) будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам".

Скибицкий пояснил, что массированный запуск дронов направлен на то, чтобы прорвать систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.

"Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, то они просто могут прорвать систему ПВО в том районе. Таким образом они пытаются достичь своей цели по поражению объектов", — добавил представитель разведки.

Когда Россия нанесет новый удар по Украине

Ранее в ВСУ заявили, что никто не знает, кроме российского руководства, нанесет ли РФ удар по Украине в канун и на Рождество 7-го января.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что следующий массированный ракетный удар по Украине - 70-80 и более ракетами - Россия может нанести не ранее 10 января. На Рождество, 7 января, россияне тоже могут попытаться атаковать, но ограниченным потенциалом - 50-60 ракет.

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