Истощение Москвой запаса высокоточных ракет вполне может ограничить масштабы и частоту нанесения по Украине массированных ударов.
Как отмечает Институт изучения войны, темпы производства новых ракет в России подтверждают то, что Путин не смог "мобилизовать" экономику страны, очевидно, боясь, что введенные ограничения вместе с западными санкциями пошатнет его режим.
Эксперты цитируют министра обороны Алексея Резникова, ранее утверждавшего, что у РФ осталось всего 90 иранских беспилотников. Этого хватит разве что на несколько ударов по Украине, подчеркивает Институт изучения войны.
Запасы ракет и дронов России – актуальные данные от Минобороны Украины
У Российской Федерации значительно снизились запасы ракет с 24 февраля 2022 года. Что касается иранских дронов-камикадзе, то их у Кремля осталось всего 12%.
По словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент у Москвы осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических ракет. При этом он указал, что у россиян осталось 11% "Искандеров", 9% "Калибров" и 16% Х-101.
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что запасов ракет России хватит на "два-три" удара по Украине.
Также Буданов предрек сокращение запасов артснарядов у россиян к марту.