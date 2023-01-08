Текущих запасов иранских дронов России хватит разве что на несколько ударов по Украине.

Истощение Москвой запаса высокоточных ракет вполне может ограничить масштабы и частоту нанесения по Украине массированных ударов.

Как отмечает Институт изучения войны, темпы производства новых ракет в России подтверждают то, что Путин не смог "мобилизовать" экономику страны, очевидно, боясь, что введенные ограничения вместе с западными санкциями пошатнет его режим.

Эксперты цитируют министра обороны Алексея Резникова, ранее утверждавшего, что у РФ осталось всего 90 иранских беспилотников. Этого хватит разве что на несколько ударов по Украине, подчеркивает Институт изучения войны.

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Запасы ракет и дронов России – актуальные данные от Минобороны Украины

У Российской Федерации значительно снизились запасы ракет с 24 февраля 2022 года. Что касается иранских дронов-камикадзе, то их у Кремля осталось всего 12%.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент у Москвы осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических ракет. При этом он указал, что у россиян осталось 11% "Искандеров", 9% "Калибров" и 16% Х-101.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что запасов ракет России хватит на "два-три" удара по Украине.

Также Буданов предрек сокращение запасов артснарядов у россиян к марту.

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