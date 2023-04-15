Также опасным является посещение лесов, полей и берегов водоемов, где шли бои и находился враг.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвали жителей деоккупированных территорий во время Пасхальных праздников отказаться от традиционного посещения кладбищ из-за минной опасности. Об этом говорится в сообщении министерства в Telegram.

В министерстве отмечают, что освобожденные территории Киевщины, Житомирщины, Херсонщины, Харьковщины, Николаевщины, Запорожья, Донетчины, Сумщины, Черниговщины кое-где до сих пор остаются заминированными.

"Минреинтеграции призывает жителей ДОТ быть очень внимательными и осторожными во время Пасхальных праздников. В этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий. Не посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочины дорог, где шли бои и находился враг", - сказано в сообщении.

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Пасха 2023 - украинцев призывают быть бдительными

Нацполиция усилит меры безопасности на Пасхальные праздники. Следить за порядком будут более 20 тыс. правоохранителей.

Патрули будут располагаться ближе к местам проведения богослужений и других скоплений людей с целью оперативного реагирования на опасные ситуации. Возле церквей и храмов будут работать взрывотехники и кинологи.

Служба безопасности Украины призвала украинцев накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили; не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям; соблюдать комендантский час.

В ГСЧС призывают украинцев, особенно с деоккупированных территорий и тех, которые располагались или располагаются вблизи ведения боевых действий, не создавать больших скоплений, ведь враг может нанести удар даже на Пасху.

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