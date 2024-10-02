Он сказал, что в подразделении есть 25-летняя стрельба Лиза с позывным "Мальвина", которая пошла воевать вместо своего мужа.

Война в Украине не похожа ни на одну другую войну, поэтому ошибочно сравнивать ее с событиями любых прошлых лет. Такое мнение высказал пехотинец, стрелок 120 батальона 113-й отдельной бригады теробороны Андрей Кириченко с позывным "Историк".

Как пишет "УП", Кириченко в первые дни полномасштабного вторжения РФ был среди тех, кто остановил россиян под Харьковом, затем защищал Бахмут, был ранен, долго лечился в госпиталях, а затем вернулся на фронт.

55-летний военный по специальности - филолог, владеет данными о множестве войн. Он отметил, что оккупанты сравнивают боевые действия с "Великой Отечественной", а на Западе проводят аналогии с Первой мировой.

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"Ни одна аналогия не подходит. Ни Спарта, ни Первая мировая, ни Руина после Хмельницкого, ни Парагвай (потери не катастрофические). Здесь другое", - отмечает Кириченко.

По его словам, на "нуле" нет электричества, военные пользуются генераторами, которые заправляются дизелем или бензином.

"На "ноль" их привозят машины. Дороги простреливаются. Вспыхнет и сразу сгорит. Смерть, кровь, смерть, прилетело, товарищу оторвало руку и ногу, еле спасли, довезли. Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Погибшие... Вчера крепко бомбили. Машина и топливо сгорели. Но проблему решили. Ради интернета люди готовы рисковать. Наркотик!", - рассказывает пехотинец.

Комментируя события в Бахмуте, он сказал: "Нужно быть фаталистом", в смысле - что будет, то будет.

Он рассказал, что зимой на передовой - нашествие мышей, страшно холодно, все солдаты мерзнут и не могут вообще согреться. Летом - "досаждает какая-то дрянь, похожая на маленькую бабочку", невыносимая жара и оводы колоссальных размеров.

"Насекомых полно. А вот вшей нет. Об этом много спорят... Редко встречаются и случаи поноса. А на тех прошлых войнах проблема. И замазуры же есть. Некоторые мобики "забивают" на себя", - делится военный.

Хуже всего, по словам Андрея, это осень: дожди и непролазная грязь.

Он также рассказал, что на фронте у бойцов никакого распорядка дня нет: "То есть за человеком в течение суток закреплено два - три наряда типа наблюдения за врагом, охрана. Остальное время - по ситуации: копают, ремонтируют, мотают колючку, стреляют, прячутся от обстрелов, атакуют, спят, едят, сидят в интернете, если есть. Каждый день по-разному и в то же время одинаково. Надо привыкнуть к мысли, что можешь в любой момент умереть".

"Люди на войне - сознательные самоубийцы, которые заранее похоронили себя. А с другой стороны - оптимисты, которые строят планы на будущее, вплоть до мелочей: какую я куплю мебель, какой сорт винограда посажу на даче, не говоря уже о разведусь - женюсь", - считает Кириченко.

Случается, что военные получают приятные сюрпризы от волонтеров.

"Пока стреляют не по нам, решили накрыть окопы новыми масксетками. На всех бирки - вязала такая-то девушка из Боярки. И тут из развернутой сетки на голову посыпались конфеты, чай и четвертинки коньяка. Их засунули внутрь - типа сюрприз. А мы думали, почему такие тяжелые, наверное, внутри мокрые. Теперь народ ходит щупает маскетки. Сразу куча желающих накрывать", - рассказал он об одном из случаев.

Также боец сказал, что в его боевом подразделении - много животных, которых спасли и приютили военные. Есть ворон Мавик, которого бойцы подобрали вороненком, который еще не умел летать, и он прижился у них на позициях, и куча котов - "когда восемь, когда четырнадцать" - опытные старики и котята. Коты прибегают к ним на позиции - перебегают границу, это российские коты. Наши бойцы потом везут их домой в Харьков, и зверьки становятся украинскими.

"Люди стали добрее к животным", - говорит Андрей.

Кириченко рассказал, что у него в подчинении из недавнего пополнения есть - "стрелок Лиза, позывной "Мальвина". Женщине - 25 лет, а ее мужу 45. Как рассказал Кириченко, в этой семье - трое детей, но один - от первого брака мужа, которого и призвали. Однако на семейном совете решили, что на фронт пойдет Лиза. Она ему сказала: "Ты размазня, тебя сразу убьют". Как уточняет Кириченко, Лиза - аполитичная харьковчанка.

Война в Украине: новости

Ранее заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Ярость" Богдан Кушнир ("Грыз") рассказал, что месяц пребывания в районе Торецка равен году, так как там очень тяжелая ситуация. Подразделение Кушнира находится там с июня. По его словам, Торецк - одна из главных "точек", на которые давят российские захватнические войска. Этот город находится неподалеку от Горловки, которая оккупирована россиянами с 2014 года.

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