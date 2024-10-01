Опытный офицер говорит, что в своей жизни еще не видел такого количества вражеской пехоты, которая давит, несмотря на огромные потери.

В городе Торецк очень тяжелая ситуация - заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз") утверждает, что пребывание на этом участке фронта месяц равен году.

Военный рассказал Укринформу, что его подразделение находится там с июня. "Уже достаточно долго - скоро будет три месяца, как мы находимся на Торецком направлении. А там - как месяц за год, наверное. Это одно из самых сложных направлений. Вот там последнее время и воюем", - сказал Кушнир.

По его словам, Торецк - одна из главных "точек", на которые давят российские захватнические войска. Этот город находится неподалеку от Горловки, которая оккупирована россиянами с 2014 года. Оккупанты пошли в наступление на город через несколько дней после того, как туда зашла бригада Кушнира.

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"Враг начал настолько массовое наступление, что я в своей практике столько вражеской пехоты еще не видел. Речь не так шла о технике вражеской, которая может подорваться, ее можно сжечь. Такое количество пехоты, когда идет десять, десять уничтожили, а идет двадцать. Двадцать не дошло, идет тридцать. Каждый час просто идут группы..." - рассказал военный.

По его словам, такой натиск невозможно сдерживать на одних позициях. Украинское подразделение держалось сколько могло, но пришлось с боями понемногу отходить на другие позиции, чтобы не попасть в окружение. "Наше подразделение руководствуется тем, что лучше сохранить людей, чем доложить, что держал позицию до последнего. Понятно что, насколько можно, мы удерживаем позицию", - говорит "Грыз".

Он добавил, что нет смысла удерживать определенную позицию, когда враг обошел ее и пошел дальше. Важное значение для ВСУ такая локация не имеет, а бойцы могут быть отрезаны от своих побратимов и уничтожены. Поэтому, по словам Кушнира, подразделение постепенно отходило с боями, а одновременно за спинами определенных украинских отрядов строили укрепления:

"Потом враг ткнулся в эту оборону и очень сильно затормозил. На несколько недель мы реально, как могли, там сдерживали противника, хотя и были очень кровавые недели. Потом уже подошло подкрепление - несколько бригад Вооруженных сил. И завязались уже полноценные бои, враг уже понял, что не может продвигаться чисто пехотой и начал забрасывать и большое количество техники".

По его словам, оккупанты очень глубоко продвинулись - на несколько километров. Сейчас бои идут в самом Торецке. Российские захватчики стирают город с лица земли и ежесуточно сбрасывают на него десятки авиабомб.

Бои за Торецк

Как сообщал УНИАН, ранее бригада Национальной полиции "Лють" опубликовала кадры уничтоженного оккупационными войсками РФ города.

Аналитики проекта DeepState сообщали об очень близком огневом контакте между украинскими бойцами и захватчиками. По их данным, российская пехота постоянно проникает в жилые кварталы города и пытается закрепиться там.

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