Она находится в нечеловеческих условиях в российском СИЗО во временно оккупированном Крыму.

Незаконно осужденная гражданская журналистка Ирина Данилович на последнем судебном заседании уже почти не слышала вопросов, она подвергается пыткам и рискует полностью потерять слух.

Об этом говорится в сообщении на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Пленница Кремля находится в нечеловеческих условиях в российском СИЗО в Крыму. Ее состояние здоровья с каждым днем ухудшается. На последнем судебном заседании она уже почти не слышала вопросов", - подчеркнул омбудсмен.

Он сообщил, что несмотря на все просьбы оказать квалифицированную медицинскую помощь, оккупационные врачи продолжают лживо утверждать, что женщина здорова. Однако она может полностью потерять слух, что в дальнейшем приведет к инвалидности.

Так, Лубинец призывает прекратить эти издевательства, ведь непредоставление квалифицированной медицинской помощи при наличии хронических заболеваний является грубым нарушением п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным Советом ООН, и статьи 17 Федерального закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Кроме того, подчеркнул уполномоченный, такие действия могут квалифицироваться как пытки, нарушающие ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах; ст. 3 Европейской конвенции о правах человека (Свобода от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания); статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Лубинец призывает омбудсмена России Татьяну Москалькову срочно принять меры для прекращения пыток против Данилович.

Он также обращается к Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ООН и Международному комитету Красного Креста вмешаться и способствовать прекращению издевательств над гражданкой Украины.

Состояние здоровья Данилевич в оккупации - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Лубинец уже отмечал, что российские оккупанты в СИЗО не выдают Данилович назначенные ей врачом лекарства и не оказывают никакой помощи. По словам отца женщины, она перестала слышать на левое ухо.

Сама же женщина предполагает, что у нее атрофировался слуховой нерв и уже не подлежит восстановлению. Данилович уверена, что у нее отит, который может привести к осложнениям - абсцессу или менингиту.

По словам Лубинца, журналистка сильно потеряла вес, страдает постоянной головной болью и нарушением координации движений.

Из-за угрозы состояния здоровья и непредоставления медицинской помощи Данилович объявила сухую голодовку.

Отметим, что сейчас оккупанты также незаконно удерживают журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка. Его россияне забрали с Киевской области еще весной 22-го, когда зашли в его родное село Козаровичи. Его точное местонахождение в настоящее время неизвестно.

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