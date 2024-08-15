Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ стала для российской власти и пропаганды настолько неожиданной и неприятной, что россияне уже пытаются использовать эту ситуацию для новых информационных атак против Украины.

Дело в том, что, во-первых, украинские войска обращаются с населением Курской области достаточно хорошо. Происходит полная верификация и фиксация всего происходящего. Жителям Курщины Силы обороны не мешают удовлетворять свои потребности, предоставляют гуманитарную помощь и, по желанию, дают местным возможность выехать из зоны боевых действий.

Во-вторых, в отличие от той же Сумщины, где россияне в свое время встретили яростное сопротивление гражданских украинцев, в Курской области никакого сопротивления местного населения украинским войскам нет в принципе как явления.

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"Работают" только российские ДРГ, причем, даже не из местного населения, а из каких-то чеченских/кадыровских подразделений российской армии, которые не воспринимаются местным населением.

В-третьих, насколько я понимаю, в Силах обороны Украины был проведен инструктаж относительно поведения на захваченных территориях (а, по факту - освобожденных исторических землях). Ведь понятно: поскольку мы туда заходим надолго, соответственно, нужно обеспечить функционирование возможных временных военно-гражданских администраций. То есть, мы будем удерживать эти территории для того, чтобы использовать выгодную переговорную позицию. А для этого нам также нужно содействие со стороны местного населения и взаимодействие с ним.

При этом также очевидно, что для того, чтобы выстроить нормальные отношения с местным населением в Курской области, обеспечить гуманитарные коридоры, построить диалог, есть благоприятные условия. И очевидно, что российские власти и пропаганда недовольны и обеспокоены тем фактом, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских со стороны наших Сил обороны.

Поэтому неудивительно, что Россия будет эту ситуацию использовать, как умеет. И уже делает это.

Первое - имитация так называемых преступлений (возможно даже использование украинских военнопленных для имитации каких-то преступных действий), съемка постановочных фильмов, поиск фейковых свидетелей...

Российская "студия" для фабрикации фейков уже запущена. Например, в испаноязычных и немецкоязычных СМИ уже появилась российская ложь о якобы преступлениях украинцев.

В частности россияне пытаются имитировать "Бучу 2": мол, украинцы режут местное население, в некоторых изданиях уже даже называют какое-то астрономическое количество жертв.

Еще один российский нарратив, который распространяется в западных медиа - что Украина якобы осуществила незаконное вторжение. На самом деле все это чушь. Это не соответствует действительности ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения принципов ведения войны.

Однако на свои манипуляции и забывчивость, что Россия сама вторглась в Украину и аннексировала территории, россияне получили достаточно вменяемый ответ со стороны Госдепа и европейских стран. Мол, Украина имеет право использовать любые методы в борьбе за восстановление своей территориальной целостности, в том числе перенос боевых действий на российскую территорию.

В этом вопросе Путин попал в собственную ловушку. Ведь после внесения в конституцию РФ оккупированных Россией Крыма, Донбасса, частей Запорожской и Херсонской областей, зона боевых действий на этих территориях ничем не отличается от зоны боевых действий в Курской области...

Отдельная тема - Курская АЭС. Несмотря на то, что россияне разгоняют панику вокруг ее "захвата", как по мне, захват АЭС - наименее вероятный сценарий, потому что военные действия вокруг атомных электростанций - это глобальная опасность. И ввязавшись в авантюру по захвату АЭС, мы можем получить международные последствия. Думаю, что на политическом уровне Украина донесла позицию по этой станции, и вряд ли речь может идти о ее захвате. Но, конечно, россияне на этой теме будут спекулировать и распространять провокации. Нам же нужно действовать на опережение и объяснять, что они это готовят.

Конечно, люди, которые не имеют представления, что на самом деле происходит на войне, с чем мы имеем дело, как РФ относится к пленным, как россияне ведут себя на оккупированных территориях, читают эту пропаганду и думают, что все "не так просто и однозначно", у кого-то возникают сомнения и подозрения, кто-то начинает считать, что "правда где-то посередине". Такое размывание действительно начинает работать. Как этому противодействовать? Есть международные расследования, которые начинают включаться и разъяснять. К примеру, как это было с Бучей. И это работает.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества