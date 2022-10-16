Оккупант заявил, что вместо двух месяцев их обучают несколько дней и отправляют на войну.

Главное управление разведки обнародовало перехват разговора, в котором российский оккупант обсуждал мобилизацию в РФ и жаловался на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ.

Аудиоперехват обнародовало Главное управление разведки.

В разговоре оккупант отметил, что все жалуются поскольку подкрепления нет. Также он сказал, что у них ничего нет, ни интернета ни удобств и, что живут они как в каменном веке. Оккупант пожаловался, что даже новостей о РФ не знает.

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Собеседник отвечает, что в РФ продолжается мобилизация и набрали уже 200 тыс. человек.

"Это прямо сейчас поедет неподготовленное мясище сюда", - прокомментировал оккупант.

Но в ответ он услышал, что мобилизованных обучают. "Вот я приехал туда 17-го числа, а уехал 25-го. Мне тоже обещали, что нас будут обучать два месяца", - сказал российский оккупант.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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