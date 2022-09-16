Еще один населенный пункт ВСУ отбили в сражении.

Оккупант рассказал, как изменилась линия фронта в результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Одну деревню украинские защитники отбили в сражении, а из второй оккупанты сами отступили.

Перехват разговора рашиста с девушкой опубликовало Главное управление разведки МО Украины на официальном YouTube-канале.

Сначала собеседница оккупанта упомянула, что ВСУ освободили Изюм и спросила, что творится на фронте. По ее мнению, ранее "все было нормально, а теперь творится какая-то ху*ня".

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"Ну, мы одну деревню про*бали, одну сами отдали. Пока что так у нас", — ответил девушке рашист.

Затем собеседница рассказала о панике среди жителей РФ. Мол, все скидывают новости об успешном контрнаступлении ВСУ и не понимают, почему российская армия бежит.

"Ну, все время так вот. На Киев заходили ВДВ, все захватили. Когда вышли — отжали обратно; на Изюм заходили — отбили. С Изюма ушли — отжали обратно. Сейчас здесь вот давят…", — продолжил оккупант.

Напомним, по состоянию на 12 сентября ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров в результате контрнаступления. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся. Таким мнением поделились эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения рашистов на востоке. Если ситуация будет развиваться похожих образом, врагу станет сложно обороняться.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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