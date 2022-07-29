По его мнению, западные партнеры должны оказать поддержку сейчас, а не в следующем году.

Германии следует в ближайшее время передать Украине оружие, имеющееся на складах Вооруженных сил ФРГ.

Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передаёт DW.

По его мнению, этим шагом ФРГ признала бы, что "в настоящее время ее безопасность защищается в Украине силами украинской армии".

"С моей точки зрения, все говорит о том, что западные партнеры, включая ФРГ, должны организовать максимально возможную военную поддержку Украины сейчас, а не в будущем году", - добавил Ишингер.

Напомним, Германия поставила Украине реактивные системы залпового огня Mars II. Также в Украину приехали и самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

Также первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько десятков тысяч патронов уже прибыли из Германии в Украину.

Всего Украина получит 30 танков Gepard с боезапасами от Бундесвера. А три реактивные системы залпового огня Mars II и 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 уже поступили со складов Бундесвера.

Прибытие в Украину вооружения от Германии подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. "РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", - сообщал он.

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