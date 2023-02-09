Отличия минимальные, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сравнил немецкие танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard.

"Установка Gepard - это танк Leopard 1, они отличаются только огневым модулем. Только башней. А ходовая часть одна и та же, - заявил он. - Отличия минимальные".

По словам Жданова, у Украины уже есть механики, способные справляться с танками Leopard 1. К тому же, он уверен, что научиться справляться с Leopard 2 им будет несложно:

Видео дня

"Механики Gepard - это люди, которые могут сесть за рычаги танка Leopard. И переучить с Leopard 1 на Leopard 2 - вообще не проблема. Там изменена ходовая часть, чуть-чуть трансмиссия изменена, более мощный двигатель. А так, я бы не сказал, что они кардинально отличаются один от другого. Переучивание не займет много времени".

Танки Leopard 1 и Leopard 2 для Украины- новости

Как писал УНИАН, на днях Бундестаг одобрил реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ.

По словам Жданова, все танки Leopard 1, которые планируют передать Украине, будут наилучшей версии А5.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским анонсировал прибытие первых танков Leopard 2 в Украину уже в конце марта.