Украина получит более 200 танков Leopard 1, но произойдет это нескоро, рассказал эксперт.

Все танки Leopard 1, которые планируют передать Украине, будут наилучшей версии А5.

"Хороший конкурент Т-64 и Т-72, если сравнивать", - заявил военный эксперт Олег Жданов, который ранее выражал сомнения относительно того, какие именно Leopard 1 может получить Украина, и не добавят ли они проблем ВСУ.

Он отметил, что Украина получит более 200 танков Leopard 1, но произойдет это нескоро:

Видео дня

"Танки на хранении. Они требуют ремонта, и завод-производитель готов отремонтировать, даже что-то улучшить и усилить. Дания и Нидерланды присоединились к этой программе и отдают свои танки Leopard 1. Так что, танков будет больше 200… К лету мы получим 20-25 машин, до конца года - около 80 машин, в течение 2024 года - более 100 танков. Это минимум 3 батальона".

Эксперт напомнил, что украинские танкисты уже приступили к обучению по освоению Leopard.

Танки Leopard 1 - что сообщалось

Напомним, Бундестаг "дал зеленый свет" на реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему выступил резко против того, чтобы Украине передавали танки Leopard 1A5: "Если бы я был комроты или полка, то в жизни не усадил бы своих вояк в эти танки, зная, что им дуэлиться с Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М "Прорыв".