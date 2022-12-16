Они считают, что Путин не отказался от своих целей в Украине.

Соединенные Штаты Америки сейчас не видят признаков того, что Россия неизбежно проведет повторное наступление на Киев.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил журналистам в пятницу, пишет издание Defense One.

"Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Путин отказался от своих максималистских целей в отношении Украины. Мы не видим никаких признаков того, что в отношении Киева будет неизбежный шаг, но мы внимательно за этим наблюдаем", - сказал он.

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Вероятность нового наступления

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Российская Федерация готовит около 200 тысяч новых солдат. Он убежден, что они снова пойдут на Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать", - сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что Россия планирует начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

В украинской разведке отметили, что наступательные действия Российской Федерации возможны, однако состояние ее армии ухудшилось за время полномасштабной войны в Украине.

Комментируя вероятность наступления армии РФ на Киев со стороны Беларуси, военный эксперт Олег Жданов заявил, что эта граница превращена в "сплошной укрепрайон".

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