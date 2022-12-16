Дальнейшие наступательные действия армии Российской Федерации возможны, однако ее состояние с технологической и морально-психологической точки зрения ухудшилось за время войны.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли массированные обстрелы быть частью подготовки россиян к новому наступлению.
"Понятно, что проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные людские ресурсы, которые используются как пушечное мясо", - заявил он.
По словам Юсова, ударами по критической и гражданской инфраструктуре Кремль пытается компенсировать успехи ВСУ, провалы собственной армии, а также хочет сломить дух украинцев, чтобы склонить их к переговорам.
"Дальнейшие наступательные действия с использованием нового резерва возможны, но здоровье в российской армии за все месяцы войны уже не то. И если российский диктатор будет принимать такие решения - тем хуже ему. Но риск такой остается. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста, поэтому должны быть готовы", - добавил представитель разведки.
Угроза нового наступления
Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором сказал, что россияне могут пойти в новое наступление.
Похожее мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия может возобновить возможность идти в наступление уже в январе-феврале.
Известно, что российский диктатор Путин 19 декабря должен прибыть в Минск на встречу с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.
В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что нападения со стороны Беларуси не будет.