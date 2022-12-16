Украинцев призвали не забывать, что мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора.

Дальнейшие наступательные действия армии Российской Федерации возможны, однако ее состояние с технологической и морально-психологической точки зрения ухудшилось за время войны.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли массированные обстрелы быть частью подготовки россиян к новому наступлению.

"Понятно, что проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные людские ресурсы, которые используются как пушечное мясо", - заявил он.

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По словам Юсова, ударами по критической и гражданской инфраструктуре Кремль пытается компенсировать успехи ВСУ, провалы собственной армии, а также хочет сломить дух украинцев, чтобы склонить их к переговорам.

"Дальнейшие наступательные действия с использованием нового резерва возможны, но здоровье в российской армии за все месяцы войны уже не то. И если российский диктатор будет принимать такие решения - тем хуже ему. Но риск такой остается. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста, поэтому должны быть готовы", - добавил представитель разведки.

Угроза нового наступления

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором сказал, что россияне могут пойти в новое наступление.

Похожее мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия может возобновить возможность идти в наступление уже в январе-феврале.

Известно, что российский диктатор Путин 19 декабря должен прибыть в Минск на встречу с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.

В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что нападения со стороны Беларуси не будет.

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