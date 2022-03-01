Оккупант обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает окупанту "не жалеть" украинцев.

В сеть "слили" переписку в телефоне убитого в Киевской области российского оккупанта.

Ее опубликовал в своем Facebook начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков.

Оккупант обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает окупанту "не жалеть" украинцев.

"Это все ненадолго, быстро утихомирятся", - пишет российский оккупант своей сестре об украинцах и войне в их стране.

"Не жалейте их (украинцев - УНИАН.), они вас не пожалеют", - в другой переписке советует любимому его девушка.

Ранее в сети появилась переписка российского оккупанта с мамой. Накануне своей гибели он рассказал ей, что попал в Украину на войну. "Мама, я в Украине. Здесь настоящая война. Мне страшно. Мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они нас будут поздравлять, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. Я сейчас только умереть хочу", - написал солдат.

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