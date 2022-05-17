Сегодня российские войска ударили по жилому дому, инфраструктуре и учреждению образования Бахмута.

Нацполиция показала кадры спасения 9-летнего ребенка, которого вытащили сегодня из-под обвалов многоэтажки в Бахмуте.

Соответствующий ролик опубликовала полиция Донетчины.

"Тяжело ранен 9-летний ребенок и по меньшей мере один погибший: полицейские Бахмута задокументировали военное преступление России. Вражеский ракетный удар разрушил пятиэтажный дом. В настоящее время известно об одном погибшем и тяжелораненом ребенке. На месте авиаобстрела продолжают работать правоохранители, спасатели и медики", - говорится в сообщении под видео.

Отметим, сегодня российские войска ударили по жилому дому, инфраструктуре и учреждению образования Бахмута.

"Наибольшим разрушениям от ракетного удара подвергся многоэтажный дом: конструкция разрушена с пятого по первый этаж. Спасатели достали из-под завалов раненого 9-летнего парня и тело мужчины. На месте продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Точное количество жертв сейчас устанавливается. Все службы спасения делают все возможное, чтобы скорее разобрать завалы и спасти людей", - отмечают в полиции.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале также прокомментировал сегодняшний обстрел Бахмута российскими оккупантами.

"Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека достали спасатели ГСЧС из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте. Ракетный удар, который нанесли россияне, разрушил конструкции дома с пятого по первый этажи. Кроме того, в многоэтажке загорелся пожар, его в настоящее время уже удалось обуздать", - отметил он.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, не исключено, что под ними могут находиться люди.

Напомним, в Донецкой ВЦА развеяли обманчивое впечатление о боевых действиях и дали совет жителям.

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