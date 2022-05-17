В результате обстрела в Бахмуте серьезно повреждена пятиэтажка.

В результате ракетного удара россиян в Бахмуте Донецкой области тяжело ранен 9-летний ребенок, по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека достали спасатели ГСЧС из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте. Ракетный удар, который нанесли россияне, разрушил конструкции дома с пятого по первый этажи. Кроме того, в многоэтажке загорелся пожар, его в настоящее время уже удалось обуздать", - отметил он.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, не исключено, что под ними могут находиться люди.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.

Противники сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области.

17 мая стало известно, что оккупанты в Бахмуте обстреляли завод Knauf, который производил строительные смеси. Над предприятием видели густой черный дым.

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